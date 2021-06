Flavio Briatore può sorridere. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la confisca dello yacht che era stato sequestrato nel 2010 all’imprenditore.

Era il 2010 quando la magistratura di Genova ha confiscato lo yacht di Flavio Briatore mentre si trovava al largo di La Spezia con a bordo Elisabetta Gregoraci, ai tempi dei fatti sua moglie, suo figlio e una ventina di membri dell’equipaggio.

Il sequestro, come sicuramente ricorderanno i nostri lettori, avvenne per una questione legata all’Iva evasa nella quale era accusato l’imprenditore. Oggi la Corte di Cassazione però per la seconda volta ha annullato con rinvio la confisca dello yatch Force Blue accogliendo il ricorso della difesa di Briatore.

Flavio Briatore, arrivano le conferme: maxi risarcimento?

Oggi lo yacht Force Blue che fine ha fatto? L’imbarcazione dovrebbe essere riconsegnata a Briatore ma sorge un problema. Nel frattempo lo yacht è stato venduto all’asta per circa 7.000.000 di euro. L’avvocato Lattanzi, legale di Briatore, ha affermato: “Il secondo annullamento da parte della Cassazione testimonia la bontà delle argomentazioni difensive”.

In che modo dunque si può ora annullare la confisca del Force Blue? L’unica strada percorribile potrebbe essere quella di una causa per danni. Lo Stato potrebbe risarcire Briatore con una somma che si avvicini al valore dell’imbarcazione.