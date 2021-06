Federica Sciarelli, grande sorpresa: l’annuncio lascia tutti di stucco

Grande sorpresa e grande trionfo per Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? un risvolto inaspettato che salva la stagione

Grazie a tutti! La puntata in diretta è terminata. Gli appelli di #chilhavisto tornano su #Rai3 mercoledì #16giugno in prima serata. La redazione è sempre operativa con il sito e i social. pic.twitter.com/EPyXEgO1tn — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 9, 2021

Federica Sciarelli ed il suo team di Chi l’ha visto? sono sempre impeccabili e sempre sul pezzo. La storia di Saman raccontata minuziosamente e con al telefono il fidanzato della ragazza ha conquistato ben 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14.7% su Rai 3, battendo la concorrenza delle reti Mediaset e di tutti gli altri canali Rai.

LEGGI ANCHE > > > Denise Pipitone, testimonianza sconvolgente: “Conosco quella donna”

NON PERDERTI > > > Supervivientes, Gianmarco Onestini visitato da un medico: le sue condizioni

Oltre ad approfondire la storia di Saman, di estrema attualità, Chi l’ha visto ha trattato molti altri temi, tornando anche sul caso di Denise Pipitone e raccontando la storia commovente di Gerardo:

“Devo andare alle origini per capire cosa è successo”: Appello di Gerardo, nato ad #Agropoli nel 1991, per ritrovare la sua famiglia naturale. #chilhavisto pic.twitter.com/Uje5UdaBsO — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 9, 2021

LEGGI ANCHE > > > Ignazio Moser, disavventura dopo la fine dell’Isola dei Famosi: rientro da incubo – VIDEO

Ascolti TV mercoledì 9 giugno

Una coppia cattolica e conservatrice ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura. Ma il destino li mette a dura prova, non una ma ben 4 volte! 🎞 #NonSposateLeMieFiglie ORA IN ONDA su Rai1 e RaiPlay: https://t.co/5CpmV9RTBr@01distribution pic.twitter.com/HoxxCaaHGe — Rai1 (@RaiUno) June 9, 2021

Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 9 giugno, sono stati vinti dalla Rai e da Federica Sciarelli, ma poco sotto a Rai 3 c’è Rai Uno, con il film Non Sposate le mie Figlie che ha appassionato 2.789.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai 2, invece, The Show Must Go On – Va Tutto Bene con Max Giusti ha interessato 862.000 spettatori pari al 4.2% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Una Vita, altro doloroso arresto: scoperto chi ha denunciato

Per quel che riguarda i canali Mediaset, invece, le prime due puntate di Grand Hotel – Intrighi e Passioni su Canale 5 hanno raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.9% di share. Il talk show Zona Bianca su Rete 4 ha raccolto 762.000 spettatori con il 4.3% di share, mentre Italia 1 la prima visione di Hard Kill ha intrattenuto 1.421.000 spettatori pari al 6.6% di share.