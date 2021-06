Diritti tv Serie A: Sky gioca il jolly, arriva la risposta di DAZN

Diritti tv Serie A: Sky gioca il jolly per trovare un accordo che soddisfi tutti senza rimetterci, arriva la risposta di DAZN

Tutta la Serie A per le prossime tra stagioni anche su Sky Sport, anzi no. Nel giro di poche ore gli abbonati della piattaforma satellitare che amano il calcio sono passato dall’illusione alla delusione perché l’accordo (almeno per ora) non si farà.

In extremis infatti dalla direzione dell’emittente controllata da Comcast era partita l’offerta alla concorrente per dividersi i pani e i pesci, accontentando tutti. Almeno 500 milioni di euro per trasmettete tutte le partite della prossima stagione di serie A sia su Sky Q con l’app di DAZN sia con un canale sul satellitare, come è stato in questa stagione sul 209.

Nell’idea di Sky c’era la volontà di tutelare tutti i consumatori/tifosi garantendo la possibilità di vedere le partite anche sul satellite. E comunque non sarebbe stato un accordo in esclusiva e quindi DAZN avrebbe potuto fare altri accordi per la distribuzione dei diritti.

A stretto giro è arrivata la risposta, perché comunque il termine fissato era per domani 11 giugni, giorno d inizio degli Europei. Secondo quanto riferisce Bloomberg. DAZN avrebbe respinto l’offerta al mittente e vuole continuare il suo progetto insieme a Tim, con cui ha un accordo di esclusiva. Sarà la parola fine definitiva?

Diritti tv Serie A: i prezzi e le offerte promozionali per i nuovi o vecchi clienti DAZN

Al momento quindi chi vuole vedere il pacchetto completo della Serie A per la prossima stagione dovrà pagare 29,99 euro al mese, abbonandosi dal 1° Luglio 2021. DAZN però per il primo anno la società ha modulato varie opzioni che permettono di risparmiare 10 euro al mese o di ottenere 2 mesi gratuiti.

I nuovi abbonati che effettueranno la sottoscrizione dal 1 al 28 Luglio pagheranno 19,99 Euro al mese per 14 mesi. Quelli che sono già abbonati potranno godere di 2 mesi gratuiti (luglio ed agosto) e di 12 mesi a 19,99 Euro. E in clienti Sky che negli ultimi tre anni hanno effettuato l’iscrizione tramite voucher? Saranno considerati nuovi abbonati e per questo effettuando l’iscrizione dal 1 al 28 del prossimo mese avranno diritto alla promozione con lo sconto per i primi 14 mesi.