Calciomercato Milan, che colpo in uscita: si può chiudere a breve

Calciomercato Milan, pronto il colpo in uscita. Secondo quanto riferiscono in Spagna, l’affare è già avviato

La prossima stagione segnerà il ritorno in Champions League del Milan. La qualificazione conquistata all’ultima giornata contro l’Atalanta è ancora sotto gli occhi di tutti, ma per la dirigenza è già tempo di pensare al calciomercato. Tra rinnovi di contratto, riscatti dei prestiti e nuovi acquisti c’è tanto lavoro da fare.

Per far sì che i bilanci tornino a quadrare, l’idea di Maldini e Massara è anche quella di cedere qualche rincalzo, ma solo qualora arrivassero offerte allettanti. Oltre ai vari Conti, Laxalt e Caldara, c’è un nome che potrebbe lasciare definitivamente Milano e la Serie A: Alessio Romagnoli. Su di lui c’è un top club europeo pronto a tutto pur di portarlo in Spagna.

Calciomercato Milan, il Barcellona vuole Romagnoli

Alessio Romagnoli potrebbe lasciare il Milan già in questa sessione di calciomercato. Da capitano e uomo simbolo ad esubero nel giro di 6 mesi: l’arrivo di Fikayo Tomori a gennaio ha stravolto le carte in tavola per l’ex Sampdoria. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, su di lui sarebbero finiti gli occhi del Barcellona. Koeman è da tempo un grande estimatore del difensore, e vorrebbe portarlo in Catalogna per dargli un ruolo da assoluto protagonista.

A facilitare la trattativa c’è il contratto dello stesso Romagnoli, in scadenza il prossimo anno. Dall’altra parte, il Milan aveva già chiesto informazioni nei mesi scorsi per Junior Firpo, esterno sinistro che andrebbe a fare il vice Theo Hernandez. L’idea è quella di intavolare una possibile trattativa su questi termini.