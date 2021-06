La Juventus dopo aver messo sotto contratto Massimiliano Allegri è pronta a rivoluzionarie totalmente la rosa. Pronto un super colpo a centrocampo.

La Juventus come si comporterà sul fronte mercato? Questa è una domanda che la maggior parte dei tifosi si sono posti. La Vecchia Signora dopo aver riportato a Torino Massimiliano Allegri ha lanciato un chiaro messaggio: rivoluzione totale (o quasi). Con il conte Max in cabina di regia potrebbero saltare diverse teste nello spogliatoio bianconero, a partire da CR7 che secondo Fabiana Della Valle, intervenuta ai microfoni di calciomercato.it, potrebbe aver deciso di andare via.

La giornalista del La Gazzetta dello Sport ha rivelato: “Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus”. Doccia fredda per i supporter della Vecchia Signora che contavano di ripartire nuovamente con il penta pallone d’oro in campo. Ma se andrà via, dove potrebbe accasarsi? Sicuramente al PSG, ma al momento nel mondo bianconero il nome che infiamma il cuore dei tifosi è un altro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, che colpo in uscita: si può chiudere a breve

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma a centrocampo: c’è il sì di Allegri

Paul Pogba a distanza di 5 anni, potrebbe tornare a Torino. L’ultima apparizione in bianconero del centrocampista francese risale al 2016 e dato che il suo ciclo a Manchester sembra essere terminato potrebbe tornare dopo gli europei.

Per far sì che questa suggestione si avveri servirà però una grande operazione in stile Raiola per veder confezionato il passaggio del transalpino alla Juventus che ha già da risolvere diverse questioni legate a Dybala, CR7 e all’eventuale riscatto di Morata e a tante altre situazioni per rinforzare la rosa da mettere nelle mani di Massimiliano Allegri per il riscatto.