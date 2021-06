Anticipazioni Beautiful, nuovo colpo di scena: pubblico impietrito

Nuovi colpi di scena nella soap opera americana Beautiful. Si ritorna ad indagare sulla morte di Vinny Walker

Come sempre non mancano le anticipazioni per i più curiosi ed appassionati della soap opera americana, Beautiful. Finalmente la verità sul mistero della morte di Vinny Walker avvenuta sul ciglio della strada, potrebbe venire fuori. A scoprire tutta la verità sulla morte del migliore amico di Thomas Forrester, potrebbe essere il figlio di Quinn, Wyatt.

Intanto a trovarsi in prigione con l’accusa di aver provocato la morte del ragazzo, sono Liam e Bill: i due Spencer non hanno soccorso Vinny Walker. A costituirsi per primo è stato proprio Liam che a differenza di suo padre non riusciva più a tenersi dentro questo pesante macigno.

Ma subito dopo Bill decide di sacrificarsi per suo figlio: vuole in tutti i modi farlo tornare in libertà. I due Spencer però saranno tenuti in carcere dal tenente Baker. Questo ultimo ritiene che entrambi siano colpevoli ed abbiano provocato la morte del Walker.

Beautiful ed il colpo di scena sulla morte di Vinny

Sulla morte di Vinny Walker potrebbe arrivare un grandissimo colpo di scena. Difatti, si pensa che il ragazzo possa essere morto non per colpa di Liam ma potrebbe essere finito sul ciglio della strada dopo essere impattato con un altro personaggio.

A svelare la verità sulla morte di Vinny potrebbe essere dunque Wyatt. Il ragazzo non farà finta di nulla mentre il padre ed il fratello si trovano ingiustamente dietro le sbarre. Lo spencer, per portare alla luce la verità, potrebbe inoltre allearsi con Thomas. Entrambi saranno accomunati da un motivo: il primo vuole liberare il padre ed il fratello, mentre Thomas vuole vendicare il suo migliore amico.