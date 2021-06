Anticipazioni Beautiful, matrimonio inaspettato a Las Vegas

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che qualcuno ha alzato troppo il gomito, talmente tanto da convolare a nozze inaspettatamente

Le anticipazioni italiane di Beautiful fanno sapere che Quinn vuole allontanare a tutti i costi Ridge e Brooke ed attua un ulteriore piano. Spinta ad Quinn, Shauna rivela a Ridge di aver ripreso il bacio tra Brooke e Bill che creerà il caos nella soap opera. I diretti interessati, Ridge e Katie vedono il video e ne restano delusi, ma le consorti provano a recuperare e farsi perdonare.

A seguito dell’accaduto, Ridge e Shauna si avvicinano inevitabilmente e finiscono per trascorrere una notte insieme a Las Vegas. Il Forrester alza un po’ troppo il gomito e all’indomani, la Fulton gli ricorda che la notte prima si sono sposati, mostrandogli il certificato.

Anticipazioni Beautiful, Ridge confessa il matrimonio a Brooke

Ridge tenta di convincere Brooke che è l’unica donna della sua vita e che di quella notte non ricorda letteralmente nulla, mostrandole anche i documenti di annullamento del matrimonio con Shauna. La coppia si perdona: da un lato Brooke digerisce il matrimonio – con conseguente divorzio – dall’altro chiede scusa per il bacio con Bill. Eric prontamente allerta Quinn e Shauna della situazione tra Ridge e Brooke, pertanto la Fuller esorta Bill a fare qualcosa per frapporsi tra i due.

Bill e Brooke tornano a parlarsi e nuovamente Katie e Ridge restano delusi dal loro atteggiamento. Intanto, Eric scopre la verità: suo figlio Ridge è caduto nella trappola di Quinn e scopre che il matrimonio con Shauna era finto.