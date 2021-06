Valentino Rossi, annuncio choc: “Ritiro immediato durante la pausa estiva”

Valentino Rossi potrebbe dire addio alla MotoGp già a metà stagione. Secondo ‘El Periodico’ vale potrebbe dire addio durante la pausa estiva.

La stagione di Valentino Rossi, ad oggi, non è di certo esaltante con il campione di Tavullia lontanissimo dal leader della classifica Fabio Quartararo. A causa dei risultati deludenti, così, l’eterno numero 46 potrebbe dire addio già durante la pausa estiva. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il giornale spagnolo ‘El Periodico‘. Stando alle parole del giornale spagnolo, Rossi potrebbe dire addio a stagione in corso creando non pochi problemi sia alla Dorna che alla Yamaha Petronas.

La Dorna e quello che potrebbe essere il suo ultimo team in carriera vorrebbero riservare un tributo al campione ed ai suoi 25 anni di carriera all’interno del Motomondiale. Come riporta El Periodico: “Rossi, 42 anni, potrebbe essere protagonista di una sorpresa impensabile all’inizio del campionato“. Andiamo a vedere perchè ad oggi appare complicato il rapporto tra il numero 46 ed i vertici di Petronas.

Valentino Rossi, il ritiro è vicino: “Contatti ridotti tra le due parti”

La stagione di Valentino Rossi non è di certo la più semplice, con il centauro della Petronas che è andato a punti in solamente 3 delle prime 7 gare. Inoltre ci sarebbe un clima complicato all’interno del Box. Infatti i vertici del team della Malesia non parlerebbero con il ‘Dottore’ non tanto per i rapporti deteriorati, ma per del timore nei suoi confronti. Una situazione in cui regna l’incertezza, con le due parti che non riescono a dialogare.

El Periodico ha poi aggiunto: “É evidente, cristallino, che tutto il mondo pensi che Rossi non correrà nella prossima stagione. Finora, nessuno aveva previsto la possibilità che scendesse dalla Yamaha a metà stagione. Ora c’è chi teme quest’ipotesi“. C’è quindi una concreta possibilità che Valentino possa chiudere anticipatamente sia la stagione che la sua carriera, lasciando a bocca aperta gli appassionati del Motomondiale.