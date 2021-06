Uomini e Donne, scoppia una coppia: la conferma della rottura

La rottura era già nell’aria, ma adesso c’è la conferma: una delle coppie uscite da Uomini e Donne è giunta al termine

Jessica Antonini e Davide Lorusso non sono più una coppia. I rumors erano già molto insistenti, grazie agli indizi social che non mentono mai, ma adesso è arrivata la conferma da parte dell’ex tronista sulla rottura della coppia.

Nonostante nelle ultime settimane lei abbia tentato di insabbiare la rottura e di tutelare una storia ormai in dirittura d’arrivo, smentendo diversi flirt – quello con Fabrizio Corona ed il cavaliere del Trono Over, Germano Avolio – questa volta non ne ha potuto più delle cattiverie sul suo conto ed ha sbottato.

Uomini e Donne, Jessica Antoni e Davide Lorusso si sono lasciati: lei sbotta

L’ex tronista di Uomini e Donne, Jessica Antonini non ha retto più le critiche ed ha tuonato: “Prima di parlare sciacquatevi la bocca. Ho letto cose assurde come ‘lui è troppo per lei’, gli piacerebbe. O ancora, lasciala con Corona, è l’uomo per lei e non si sa mai nella vita, Fabrizio è una bellissima persona”. Tutti questi commenti di cattivo gusto hanno irritato la sensibilità di Jessica che ne è rimasta molto infastidita.

“Ho letto: ‘è durata pure troppo’, ma la storia era vostra? Ho letto: ‘lei girava sempre con gruppo di amici’ E quindi? Un popolo di giudiconi, pecoroni, ignorantoni, che si battono il petto. Ma pensate alla vostra di vita e pensate prima di parlare”, ha concluso la Antonini.