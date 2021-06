Uomini e Donne, genitori bis: la coppia aspetta il secondogenito

Nonostante le voci di un possibile allontanamento della coppia, la lieta notizia tranquillizza i fan dei due volti di Uomini e Donne

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in attesa del loro secondogenito. I rumors su una possibile gravidanza dell’ex tronista di Uomini e Donne erano più che insistenti, tanto che il suo post di annuncio mette prima a tacere ogni polemica nata in questo periodo.

Sebbene in tantissimi si erano accorti di una piccola protuberanza di Rosa Perrotta, la conferma è arrivata soltanto poche ore fa: la coppia di Uomini e Donne avrà un secondo figlio o una seconda figlia. Un indizio sul sesso del bambino potrebbe essere il fiocco rosa utilizzato come descrizione del post, ma fino ad ora la coppia non si è pronunciata a riguardo.

Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori bis

Il primogenito di Rosa e Pietro si chiama Domenico – come il papà dell’ex corteggiatore –Ethan. La coppia, insieme al piccolo sono molto affiatati e sempre presenti sui social, soltanto qualche settimana fa, tuttavia, si vociferava un allontanamento dei due. La luce di una nuova arrivata ha sbaragliato ogni ombra su possibili separazioni della coppia.

Ad ogni modo, Rosa Perrotta si dice molto felice della sua seconda gravidanza: “Ethan sarà “il maggiore” e la cosa mi fa troppo sorridere. So che tantissimi di voi saranno felicissimi per noi perché ormai vi conosco anch’io e posso già dirvi GRAZIE DI CUORE”.