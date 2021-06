Uomini e Donne, indiscrezione sensazionale sul futuro di Tina Cipollari nel programma. Cosa potrebbe cambiare.

Uomini e Donne si appresta a vivere il suo atto conclusivo. Presto la stagione attuale volgerà al termine e i beniamini del pubblico italiano andranno in vacanza per poi tornare sul piccolo schermo a settembre, quando ne inizierà una tutta nuova.

Il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, ha visto i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari salutare il pubblico per dare appuntamento a settembre con la nuova edizione. Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da vent’anni, tornerà dunque nuovamente a settembre con la nuova edizione e gli opinionisti saranno sempre Tina Cipollari (che avrà modo di scontrarsi ancora con Gemma Galgani), Gianni Sperti e Tinì Cansino?

Uomini e Donne, indiscrezione su Tina Cipollari: sarà addio?

Tina Cipollari nonostante sia uno dei volti storici di Uomini e Donne, stando a quanto riportato da Nuovo Tv, potrebbe lasciare il programma. Secondo il noto settimanale la Cipollari sarebbe pronta a trasferirsi in Toscana e dire così addio a U&D. Addio a Uomini e Donne o alla presenza in studio?

Smartworking anche per Tina che potrebbe saltare qualche puntata o farne altre in collegamento dal capoluogo toscano. Dunque i tanti fan dell’opinionista del programma potranno dormire sonni tranquilli: Tina difficilmente lascerà Uomini e Donne.