Ennesima delusione per Simona Ventura che nella serata di ieri ha visto raccogliere poche visualizzazioni dal suo programma.

Simona Ventura ha vissuto una grande delusione. L’epilogo di Game of Games, programma che ha condotto con entusiasmo ha raccolto poche visualizzazioni. Il pubblico ha preferito guardare sempre altri programmi e forse la Rai production potrebbe anche prendere in considerazione di non dare seguito a questo show.

Nella serata di ieri, martedì 8 giugno 2021, i risultati premiano Rai1, sceso in campo in prima serata trasmettendo Con il Cuore – Nel Nome di Francesco che ha appassionato 2.542.000 spettatori pari al 13.2%. Su Canale 5 invece la serie New Amsterdam ha raccolto 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share.

Simona Ventura, cocente delusione: è accaduto in queste ore

Su Rai2 l’ultima puntata di Game of Games ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.479.000 spettatori con il 9.7% (Presentazione dalle 21.17 alle 21.45: 1.382.000 – 5.9%).

Su Rai3 CartaBianca ha tenuto incollato allo schermo 923.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.048.000 spettatori con il 6.4% di share.

Su La7 diMartedì ha registrato 1.188.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 Shall We Dance? segna 390.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha raccolto 545.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera ha ottenuto 576.000 spettatori con il 2.6%, nel primo episodio inedito.