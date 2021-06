Royal Family, arriva una nuova bufera: cosa sta succedendo

Nuovi scontri nella Royal Family. Anche se indirettamente, ancora una volta, la causa è Meghan Markle: intanto si parla di telefonate segrete con la Middleton

Continuano ad esserci tensioni e scontri nella Royal Family. A far discutere ancora un volta è la moglie del principe Harry, Meghan Makle. Questa ultima, anche se indirettamente, è stata nuovamente motivo di uno scontro nella Famiglia Reale.

Nonostante ciò, vi è chi continua a sostenere Meghan: Eugenie di York, sesta nipote della Regina Elisabetta. La principessa avrebbe avuto uno scontro con la sorella Beatrice dopo l’affronto fatto a Meghan ed Harry. Stando a quanto si apprende da Ok!Magazine, pare che Eugenie abbia avuto uno scontro con Beatrice.

Questa ultima infatti avrebbe annunciato la sua gravidanza nel giorno del terzo anniversario di Meghan ed Harry distogliendo l’attenzione dai Duchi di Sussex, un colpo basso che non sarebbe piaciuto alla sesta nipote della Regina. A scontrarsi con la principessa anche il marito di Eugenie, Jack Brooksbank.

Scontro nella Royal Family tra Eugenie e Beatrice: la prima in difesa di Meghan ed Harry

La principessa Eugenie di York sembrerebbe essersi scontrata con la sua consanguinea Beatrice in difesa dei Duchi Meghan ed Harry che lo scorso sei giugno hanno visto nascere la loro seconda figlia Lilibet Diana.

A Eugenie non è piaciuto il colpo basso di Beatrice che avrebbe annunciato la sua gravidanza il giorno del terzo anniversario di matrimonio dei due Duchi di Sussex. Un gesto fuori luogo che potrebbe sembrare banale ma che in realtà ha molta importanza per la Royal Family.

Intanto, come si apprende da Mirror, in queste ore Meghan e Kate si starebbero sentendo telefonicamente e in segreto. L’intento della Markle sarebbe quello di stabilire la pace all’insaputa di Harry. Nel frattempo, però, anche la Regina madre avrebbe invitato suo nipote a Corte per avere un confronto diretto.