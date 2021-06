Monica Setta è raggiante: “Ci terremo compagnia tutta l’estate”

La presentatrice Monica Setta ha confidato ai suoi ammiratori che, una volta finita la stagione di Uno Mattina in Famiglia, continuerà a tenere compagnia ai suoi ammiratori per tutta l’estate: ecco tutti i dettagli del nuovo programma.

Il 27 giugno Monica Setta concluderà la stagione di Uno Mattina in Famiglia, dove ha raggiunto risultati importantissimi. In più occasioni, infatti, si è arrivati a toccare oltre il 20% di share. Per la conduttrice televisiva, però, ha l’agenda fittissima di impegni, e di certo non si fermerà per l’estate.

Monica, infatti, sta ancora promuovendo il suo libro “Quadrare i conti – Manuale di economia per le famiglie” arrivato già alla terza ristampa con l’editore Rai Libri. La seconda settimana di giugno, inoltre, si concluderà il suo programma su Isoradio, cioè “Parla Con Lei”, e avrà ospiti anche Milena Miconi e Adriana Volpe.

Monica Setta, l’annuncio manda i fan in estasi

È stata la stessa Monica Setta ad annunciare ai suoi ammiratori il nuovo impegno tramite un post su Instagram. La presentatrice è raggiante: “La novità è che io resterò insieme agli ascoltatori di Isoradio tutta l’estate, perché da lunedì 14 parte la striscia ‘Lido Monica‘“. Il programma sarà trasmesso dalle 12:00 alle 13:00 tutti i giorni.

Monica Setta ha anche aggiunto di essere veramente felice di poter trascorrere tutta l’estate insieme ai propri ascoltatori, dove potrà fare virtualmente quattro chiacchere sotto l’ombrellone. Poi, promette anche la presenza di tanti ospiti, che rallegreranno l’estate parlando di pandemia, arte, cultura, musica, attualità e vacanze.

