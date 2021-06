Michele Merlo, parla la fidanzata: la straziante confessione

A seguito della dolorosa e straziante morte di Michele Merlo, la fidanzata ha voluto lasciare un ricordo dei loro attimi vissuti insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙇𝙪𝙣𝙖 𝙎𝙝𝙞𝙧𝙞𝙣 𝙍𝙖𝙨𝙞𝙖 🌙 (@_sulkymoon_)

Al Giornale di Vicenza ha parlato Luna Shirin Rasia, fidanzata del compianto cantante di X Factor ed Amici, Michele Merlo. È a lei che Mike ha mandato quel famoso messaggio vocale dicendole di essere molto arrabbiato con il Pronto Soccorso dove inizialmente si era recato perché accusava malessere.

Studentessa 21enne ha raccontato di come lei e Mike Bird si sono conosciuti: “Qualche mese fa gli ho mandato un messaggio su Instagram ed il mio messaggio era lì tra quello di centinaia di fan. Quella sera stessa ci siamo scambiati i numeri, due settimane dopo ero a casa sua a Bassano e da lì non ci siamo mai più separati”.

Michele Merlo, le parole strazianti della fidanzata Luna

Un legame molto speciale il loro, grazie al destino che li ha uniti, così racconta Luna al quotidiano veneto: “Io e Michele dovevamo incontrarci. Mi ha salvata dal male che mi aveva insegnato il mondo, e forse anche io gli ho ricordato cosa significa avere speranza nelle cose belle”.

Pochi giorni prima della sua morte, Mike Bird ha scritto una canzone proprio dedicata alla sua Luna: “L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più”. Quella canzone Luna non l’ha mai sentita, ma forse il testo è presente ancora nel suo cellulare: “Quando sarò pronta, lo leggerò”.