È emerso un incredibile retroscena su Awed, il vincitore dell’Isola dei Famosi: nonostante i diretti interessati lo abbiano tenuto nascosto, è emerso il nome di una sua fidanzata. Ecco il retroscena.

Awed è tornato vincitore e soddisfatto dall’Isola dei Famosi, raccontando: “Sono stati gli 85 giorni di fame più belli della mia vita“. Lo YouTuber è voluto subito tornare a comunicare direttamente con i suoi ammiratori, senza mancare della sua vena ironica. Ha infatti scritto su Instagram: “Cercasi disperatamente fidanzata per simpatiche uscite di coppia“.

Questo è uno dei tormentoni di Awed, che spesso in passato si è preso in giro per essere da lungo tempo single. L’ultima relazione ufficiale dello YouTuber è finita nel 2017, quando Ludovica Bazzaglia, che è stata Anita in “Un Posto Al Sole”, ha chiesto ai giornalisti: “Vi prego di non accostarmi più alla sua figura, alla sua persona o al suo personaggio“.

Awed, cos’è successo dopo Ludovica Bazzaglia?

Ci pensa il magazine Chi, grazie ad Alfonso Signorini, a rivelare che dal 2017 Awed, al secolo Simone Paciello, non è rimasto affatto da solo: al contrario, avrebbe spezzato il cuore della sua fidanzata prima di partire per l’Isola dei Famosi, che dunque al suo ritorno non l’avrebbe affatto accolto a braccia aperte, confermando la fine della relazione.

Ma chi è la fortunata ed ex fidanzata di Awed? Si tratterebbe di Giulia Laura Abbiati, figlia d’arte. Il padre, infatti, è l’ex portiere del Milan, Christian Abbiati. La ragazza è riservatissima e, oltre a non aver lasciato commenti sull’indiscrezione, non ha neanche profili pubblici sui social network.