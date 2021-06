I Fatti Vostri, super indiscrezione: arriva ex di Amici nel cast?

Il contenitore mattutino di Rai2, “I Fatti Vostri”, si è fermato per la pausa estiva. Ma i vertici Rai stanno lavorando per scegliere i nuovi conduttori: chi prenderà il posto di Samanta Togni? L’indiscrezione

Come tutti i programmi in onda sul piccolo schermo, anche il contenitore mattutino in onda su Rai2, I Fatti Vostri, si è fermato per la pausa estiva. La nuova edizione in onda dal prossimo settembre vedrà però dei cambiamenti soprattutto nella conduzione.

Difatti, come avevamo già anticipato Samanta Togni ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti. Dunque, la Rai sta già lavorando per affidare la conduzione ad un altro volto femminile.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti diversi nomi sulla sostituta della Togni. Al momento però si parla sempre di più di un’ex vincitrice di Amici Celebrities: Pamela Camassa. A lanciare una nuova indiscrezione è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Pamela Camassa al timone de ‘I Fatti Vostri’? L’indiscrezione

Il contenitore mattutino in onda su Rai2, “I Fatti Vostri”, si è fermato per la pausa estiva ma tornerà a settembre con al timone una nuova conduttrice. Sono diversi i nomi che si sono susseguiti sulla sostituta di Samanta Togni. Adesso però, anche se i vertici Rai non hanno ancora confermato le voci, si parlerebbe sempre di più di Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island.

A parlare nuovamente della Camassa è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui si legge: “Come volto femminile de I Fatti Vostri potrebbe arrivare Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia”.

Nelle scorse settimane si è parlato tantissimo anche della showgirl Roberta Morise. I rumors parlavano di un suo ritorno nel programma mattutino, ma se i vertici Rai dovessero confermare la Camassa, salterebbe per la Morise il sogno di tornare a vestire nuovamente i panni di conduttrice de I Fatti Vostri.