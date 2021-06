Green Pass al via dal 1 luglio: requisiti, come ottenerlo e dove sarà valido

È arrivato il via libera anche dal Parlamento Europeo: Green Pass valido a partire dal 1 luglio. Ecco tutto quello che c’è da sapere

L’ok definitivo è arrivato nella serata di ieri, quando gli eurodeputati hanno completato l’iter legislativo sul Green Pass. Il nuovo documento per facilitare gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea sarà valido a partire dal 1 luglio. Il testo è stato approvato con 546 voti a favore e ora dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio, per poi convertirlo in legge e pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale.

Il certificato verrà rilasciato in maniera gratuita dalle autorità nazionali, e sarà disponibile sia in formato digitale che cartaceo con un codice QR. Servirà ad attestare che una persona è stata vaccina contro il Covid, si è sottoposta ad un tampone con esito negativo o è guarita dal virus. Come comunicato in Parlamento, il pass durerà 9 mesi a partire dal quattordicesimo giorno dalla vaccinazione. Per i guariti la durata è di 6 mesi, mentre per chi si è sottoposto al tampone negativo 48 ore.

Green Pass, ecco tutte le regole e gli Stati favorevoli

Con l’autorizzazione al Green Pass, gli Stati Membri dell’Unione Europea non potranno più imporre restrizioni di viaggio ai titolari del certificato. Addio dunque a quarantena, autoisolamento o test obbligatorio. Tutti gli Stati dovranno poi accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Paesi per i sieri autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), mentre potranno agire a loro discrezione per quelli elencati dall’OMS.

In Italia, intanto, è già attivo il green pass nazionale. “Noi siamo pronti, è questione di pochissimi giorni” ha fatto sapere il commissario Figliuolo. Secondo quanto riferisce il ministro Colao, forse il nuovo certificato potrebbe arrivare anche prima dell’1 luglio sull’app IO.