Fortnite, tutte le novità della stagione 7: armi, mappa e invasione aliena

Dopo settimane di attesa, finalmente ci siamo: su Fortnite è arrivata la stagione 7. Ecco tutte le principali novità

Questa mattina, i server di Fortnite sono andati completamente offline. Un modus operandi classico per Epic Games, che ha ufficialmente introdotto la stagione 7 del battle royale. Le anticipazioni delle settimane passate sono state confermate: arrivano gli alieni!

Con gli extraterrestri, tantissime novità sia a livello di mappa che di nuove skin e armi. I videogiocatori stanno già iniziando ad assaporare le modifiche introdotte dalla software house, ma c’è ancora molto altro da scoprire e serviranno giorni per non lasciarsi sfuggire nulla. Ecco intanto un veloce riepilogo delle novità su Fortnite con la stagione 7.

Fortnite, tutte le aggiunte della stagione 7

Finalmente è arrivata la stagione 7 di Fortnite, e con lei tutte le novità dell’aggiornamento. Partiamo dalla mappa di gioco, con l’arrivo di due nuove aree: POls Believer Beach e Corny Complex che prendono il posto di Sweaty Sands e Colossal Crops. Al centro dell’isola di gioco c’è poi una sostanza viola, che può essere trovata in quantità minore anche in altre zone.

Blank Version pic.twitter.com/mxJVQZckFN — VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) June 8, 2021

I grandi protagonisti sono poi gli alieni, la nuova razza con diverse conformazioni facciali e che darà possibilità diverse ai giocatori. Si potrà per esempio guidare gli Ufo come nuovo mezzo di trasporto.

Parlando di skin, invece, già nel Pass Battaglia sarà possibile ottenere personaggi del calibro di Rick Sanchez e Superman. Tornano poi le Stelle Battaglia, che permetteranno di salire di livello all’ottenimento di 5 di esse o più. Tra le prime aggiunte ci sono Joey, Kymera, Clark Kent, Superman, Doctor Slone, Guggimon, Rick Sanchez, Sunny, Zyg, Celeste e Guernsey.

Novità anche per ciò che riguarda le armi, con ben quattro nuove aggiunte a stampo extraterrestre: Recon Scanner, Kymera Ray Gun, Fulse Rifle e Rail Gun. In maniera secondaria, sono poi state riviste le Modalità Creativa e Salva il Mondo, con nuovi personaggi e oggetti utilizzabili in-game. La stagione 7 ci accompagnerà per tutta l’estate, e terminerà il prossimo 12 settembre 2021.