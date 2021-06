Fortnite, altre due partnership con la Stagione 7: c’è già l’annuncio

Sono in arrivo altre due partnership di livello con la Stagione 7 di Fortnite. L’annuncio è già arrivato: ecco quando dovrebbero arrivare

Da ormai più di 24 ore, gli utenti di Fortnite hanno potuto avere accesso alla tanto discussa stagione 7. Il battle royale di Epic Games si è aggiornato ancora, accogliendo gli alieni e tantissime altre novità a livello di skin, armi e modifiche alla mappa di gioco.

Come i fan più affezionati già sanno, uno dei punti di forza del battle royale sono senza dubbio le continue partnership con brand di livello. Questo maxi aggiornamento ne porta con sé altre due già annunciate, a sorpresa e di cui mai si era parlato prima d’ora. Ancora non è chiaro di preciso quando arriveranno, ma si tratta di due colpi da novanta che sicuramente faranno molto piacere a tutti i videogiocatori più affezionati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, clamoroso addio: rivoluzione per tutti gli utenti

Fortnite, arrivano Superman e Rick & Morty

Già nella giornata di ieri vi abbiamo elencato tutte le principali novità che arriveranno su Fortnite nel corso della stagione 7. Epic Games ha annunciato diverse modifiche, alcune delle quali ancora non sono state spiegate nel dettaglio. Parliamo questa volta di partnership e, nello specifico, di due super skin che verranno rese pubbliche nelle prossime settimane. La prima collaborazione è quella con Superman, la famosa skin “segreta” della season. I possessori del Pass Battaglia la potranno sbloccare sia nella versione classica dell’Uomo d’Acciaio che in quella con la tuta nera.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite accoglie TikTok con una nuova emote: ecco come ottenerla

Stesso discorso anche per Rick Sanchez, protagonista della nota serie animata di Rick & Morty. Anche in questo caso, stiamo parlando di una delle novità che fanno parte del Pass Battaglia. Per ottenere la mimetica, non vi resta che giocare ed ottenere le stelle di gioco avanzando di livello.