Congo, morte Attanasio e Iacovacci: indagato funzionario del Pam

C’è un indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla morte dell’ambasciatore Attanasio ed il carabiniere Iacovacci

Spunta un indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla morte dell’ambasciatore Luca Attanasio e l’uomo della sua scorta, il carabinieri Vittorio Iacovacci. I due furono uccisi nel Congo orientale a Goma, in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite lo scorso 22 febbraio.

Si tratta di un funzionario del Programma alimentare mondiale (Pam) ascoltato dalla procura di Roma nelle scorse settimane. L’uomo in questione è stato accusato di omesse cautele in relazione al duplice omicidio. Per quanto concerne invece il reato di tentativo di sequestro di persona, al momento non risultano esserci indagati.

L’attacco al convoglio delle Nazioni Unite in Congo: la ricostruzione degli inquirenti