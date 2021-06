Cannavacciuolo è sempre più dolce, il nuovo progetto dello chef – FOTO

Antonino Cannavacciuolo sta per lanciare una nuovo progetto, che si propone di rivoluzionare il settore di riferimento. Ecco di cosa si tratta e perchè sarà sicuramente imperdibile.

Antonino Cannavacciuolo non può essere definito semplicemente uno chef. Al centro di tutto c’è sempre stata la sua passione per la cucina, ma negli anni ha costruito con successo diverse attività: oltre a diventare un noto personaggio televisivo, ha anche aperto una scuola di cucina, oltre ad aver aperto una catena di alberghi e gestito il suo ristorante.

Non lontano da Orta San Giulio, in provincia di Novara, sta per essere lanciato il nuovo progetto di Antonino Cannavacciuolo. Nello stesso luogo in cui ha sede il suo famoso locale, Villa Crespi, lo chef ha pensato di aprire anche un locale in centro del paese, che ha già deciso di chiamare “Antonino, il Banco di Cannavacciuolo”.

Cannavacciuolo, ecco cosa succederà nel nuovo locale

La nuova attività è un evoluzione del Banco aperto nel 2019 a Vicolungo Outlet, che si trova sempre in provincia di Novara. La pasticceria che aprirà a breve, però, rappresenterà un vero e proprio format innovativo, dove la freschezza ed i dolci preparati quasi al momento saranno l’elemento distintivo del negozio.

Si potrà dunque trovare nel nuovo locale dolci e torte, anche monoporzione, il gelato artigianale, dolci salati ed i prodotti proposti nel negozio online di Cannacciuolo. Tutti i prodotti in vendita verranno preparati nel vicino Laboratorio Cannavacciuolo e, come riporta Vanity Fair, cambieranno a seconda della stagione.

Ecco la vetrina della nuova pasticceria di Cannavacciuolo, nell’angolo di Piazza Motta ad Orta San Giulio: