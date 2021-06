Calciomercato, nuova avventura per Balotelli: meta inaspettata

Mario Balotelli è pronto ad una nuova avvenutura, con un trasferimento durante questa finestra di calciomercato: vicinissimo l’addio al Monza.

Il calciomercato potrebbe portare Mario Balotelli a vestire una nuova maglia. Dopo l’avventura all’Ac Monza di Adriano Galliani, SuperMario potrebbe lasciare nuovamente l’Italia, dopo l’offerta ufficiale dell’Adana Demirspor. Il club è stato appena promosso dalla Serie B turca e sarebbe pronto al grande colpo per far sognare i propri tifosi.

Stando alle indiscrezioni, i turchi avrebbero avanzato un’offerta di contratto di tre anni. Adesso si attende solo la risposta dell’ex bomber della Nazionale Italiana. In giornata anche Adriano Galliani ha detto la sua sul numero 45. Infatti stando all’amministratore delegato, molto dipende dalle indicazioni del nuovo allenatore Giovanni Stroppa. Vedremo quindi se il nuovo allenatore brianzolo darà il via libera alla cessione di SuperMario.

Calciomercato, Balotelli vicino all’Adana Demirspor: la trattativa

Dopo due anni in Italia, tra Brescia e Monza, Mario Balotelli potrebbe tornare a trasferirsi all’estero. Un’offerta concreta, infatti, è arrivata dall’Adana Demirspor. Il triennale potrebbe convincere il calciatore italiano, alla ricerca di stabilità dopo due anni turbolenti. Pur di tornare in campo, durante questa stagione, Balotelli ha deciso di scendere in Serie B dopo il lungo corteggiamento di Adriano Galliani.

Durante questa stagione, però, i brianzoli hanno deluso mancando la promozione in Serie A, nonostante le enormi spese. Nelle sue dodici apparizioni in campionato, Balotelli è riuscito a mettere a segno cinque goal. Mentre ai play-off l’ex Nazionale è riuscito a segnare una sola volta in due apparizioni. Adesso il futuro sembrerebbe riservare l’esperienza turca a Balotelli, che cerca un pò di stabilità dopo le tre squadre differenti in altrettanti anni.