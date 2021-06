Cristiano Ronaldo e la Juventus. Sarà divorzio o formeranno ancora una coppia la Vecchia Signora e il penta pallone d’oro? Le ultime indiscrezioni di calciomercato.

La Juventus come si comporterà sul fronte mercato? Questa è una domanda che la maggior parte dei tifosi si sono posti. La Vecchia Signora dopo aver riportato a Torino Massimiliano Allegri ha lanciato un chiaro messaggio: rivoluzione totale (o quasi). Con il conte Max in cabina di regia potrebbero saltare diverse teste nello spogliatoio bianconero, a partire da CR7 che secondo Fabiana Della Valle, intervenuta ai microfoni di calciomercato.it, potrebbe aver deciso di andare via.

La giornalista del La Gazzetta dello Sport ha rivelato: “Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus”. Doccia fredda per i supporter della Vecchia Signora che contavano di ripartire nuovamente con il penta pallone d’oro in campo. Ma se andrà via, dove potrebbe accasarsi?

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo spiazza tutti: scelta definitiva?

CR7 forse potrebbe tornare in patria, allo Sporting Lisbona, nella sua squadra del cuore. Un ritorno alle origini, nel club che lo ha lanciato tra i professionisti. CR7 potrebbe chiudere dove tutto è cominciato; concludendo dunque la sua carriera in modo romantico. Il portoghese è legato alla Juventus per un altro anno a 30 milioni di euro netti a stagione e la voglia di giocare ad alti livelli potrebbe spingerlo a un trasferimento al PSG.

L’assist per un suo trasferimento in Francia potrebbe arrivare da Mbappé, finito nel mirino di Carlo Ancelotti che vuole rifondare il Real Madrid. L’addio del francese libererebbe la strada al penta pallone d’oro, pronto a lottare con un club importante per la prossima Champions League.