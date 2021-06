Barbara D’Urso, l’ex GF è geloso? L’ironia sulla relazione con l’assicuratore

Alberto Mezzetti, ex concorrente del GF, ha dichiarato più volte in passato di aver avuto una relazione con la conduttrice di Domenica Live, circostanza mai confermata o smentita dalla diretta interessata. Nel momento in cui Barbara D’Urso starebbe iniziando una nuova relazione, si è lasciato andare ad alcuni commenti: l’ex fidanzato è geloso?

Per Barbara D’Urso la prossima stagione televisiva potrebbe riservare molte sorprese. Mediaset avrebbe deciso di puntare di più sull’intrattenimento a discapito dell’attualità, ed a farne le spese potrebbero essere proprio le sue trasmissioni “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, che potrebbero essere addirittura cancellate dal palinsesto.

Barbara D’Urso, però, non si è affatto abbattuta, e sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto di un backstage, facendo intuire ai suoi ammiratori di star lavorando ad un nuovo progetto. Anche sul fronte sentimentale, le cose andrebbero a gonfie vele: il settimanale Oggi conferma la neonata relazione con l’assicuratore Francesco Zangrillo.

Barbara D’Urso-Francesco Zangrillo: spunta l’ex fidanzato

Alberto Mazzetti, detto anche “il tarzan di Viterbo”, ha vinto il GF nel 2018 e subito dopo avrebbe avuto un flirt con Barbara D’Urso. Proprio nel momento in cui la presentatrice sembrerebbe voler iniziare una nuova relazione, ha pubblicato su Instagram un commento diretto alla ex-fidanzata, come lui stesso ha confermato al portale GossipeTv.

Mazzetti ha scritto, ironizzando sulla fine dei programmi della D’Urso: “Live non è Tarzan .. Prest..ito in TV. Tanto adesso spazio c’è e la posta è finita“. Il tarzan di Viterbo ha più volte lamentato di essere stato escluso da molti salotti quando la presunta relazione con la conduttrice di Domenica Live sarebbe terminata.

Ecco il messaggio pubblicato da Alberto Mazzetti su Instagram: