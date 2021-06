Anticipazioni Una Vita, testimone chiave porta all’arresto di un amato personaggio

Le anticipazioni della soap opera Una Vita portano importanti novità in merito all’arresto di uno storico personaggio

Le anticipazioni italiane di Una Vita – Acacias 38 fanno sapere che Genoveva riesce a sposare Felipe con l’inganno e crede che tutto prosegua secondo i suoi piani. Tuttavia, d’un tratto un testimone chiave permette a Marcia di uscire da dietro le sbarre. In realtà, Marcia tornerà in prigione, ma per un colloquio con Andrade, senza però Santiago che era stato invitato.

In prigione, Marcia scopre perché Santiago – cui vero nome è Israel – è complice di Genoveva e lo affronta. Sarà proprio Santiago a spronarla a fermare il matrimonio di Felipe, ma non ci riuscirà: sverrà in chiesa davanti a tutti gli invitati.

Anticipazioni Una Vita: l’arresto ed il testimone chiave

Intanto che i due neosposi tornano a casa insieme, un prete che si presenta come Padre Anrubia decide di voler incontrare Mendez ed afferma di avere qualcosa da dire in merito all’omicidio di Ursula. Sarà lui l’uomo che incastrerà Genoveva che viene arrestata. L’uomo, infatti, sostiene di essere certo che la donna si è recata nel luogo dell’omicidio proprio il giorno della morte di Ursula. Quando il commissario si reca da Genoveva per arrestarla, lei si dice indignata di tali accuse e Felipe ne prende le difese.

Intanto che Genoveva viene arrestata, Santiago – o Israel – capisce che è arrivato il momento di scappare da Acacias e fa le valige. Nonostante cerchi di fuggire di soppiatto, Marcia lo scopre proprio mentre sta preparando le sue cose per andare via.