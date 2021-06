Anna Tatangelo, inaspettata rivelazione: “Per anni sono stata zitta”

Uno sfogo senza freni quello di Anna Tatangelo sul suo passato, presente e futuro in ambito sentimentale e professionale

Anna Tatangelo è impegnatissima sul fronte professionale con la nuova hit estiva Serenata e l’album Anna Zero lanciato soltanto il 28 maggio. Con quest’ultimo, la cantante ciociara ha voluto mettere a tacere tutte le critiche mosse nei suoi confronti dall’inizio della sua carriera – molto spesso associata erroneamente alla sua passata relazione – componendo il giusto mix di musica moderna senza uscire nettamente dai suoi schemi.

Nonostante gli impegni di promozione, Anna Tatangelo ha concesso una lunga intervista – diventata poi un vero e proprio sfogo – al programma di Francesca Fagnani, Belve, che andrà in onda venerdì 11 giugno su Rai Due, contemporaneamente alla prima partita dell’Europeo tra Italia e Turchia.

Anna Tantagelo: lo sfogo sul passato e la rinascita

Anna Tatangelo, come un fiume in piena, ha parlato del suo passato e di quando le dicevano che i suoi pezzi erano troppo “dalessiani”. “Sicuramente mi sono sentita avvantaggiata personalmente con la relazione con Gigi, perché avevo a che fare con una persona con 20 anni di esperienza in più”, ha spiegato. “Per tanti anni sono stata zitta, per tutte le critiche ricevute, ho sempre taciuto per il benestare della mia relazione e di mio figlio, ma tornassi indietro qualcosa la direi”.

Ad oggi, la Tatangelo si dice “più libera” e che “chi doveva sapere, ha saputo”. Senza sbottonarsi ulteriormente, incalzata sulla presunta relazione con il cantante napoletano Livio Cori afferma: “Non mi va di fare nomi, ma sto bene. Innamorata è un parolone, ma non mi sento né di confermare né di smentire. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo”.