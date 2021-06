Uomini e Donne, Gemma senza freni: “Non voglio mica fare la suora”

Gemma Galgani, appena finita la stagione televisiva di Uomini e Donne, ha confermato la sua presenza anche per il prossimo anno. Poi, ha confessato qual è il sogno della sua vita, che spera di realizzare con il Trono Over ad autunno.

La stagione di Uomini e Donne è appena finita, e Gemma guarda già alla prossima: “La mia santa protettrice, che si chiama Gemma Galgani come me, non ha ancora esaudito il mio desiderio. Non voglio fare mica la suora“. A cosa si riferisce la nota ex-corteggiatrice ed ex tronista del programma di Maria De Filippi?

Come la stessa Gemma racconta al magazine Nuovo, ha compiuto settantuno anni, ma se ne sente molti di meno. Poi Gemma confessa: “Per la prossima stagione di Uomini e Donne voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi“.

Uomini e Donne, Gemma: “Alla mia età a cosa dovrei pensare?”

La Galgani ci scherza su: "Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale?". In dieci anni di presenza nel programma Uomini e Donne, non è mai riuscita a sposarsi, neanche con Giorgio Manetti, con cui un inizio promettente si è conclusio in un nulla di fatto. Non è mai troppo tardi, però, per trovare l'amore vero, anche se non si è più giovanissime.

L’eterna rivale, Tina Cipollari, che ha definito Gemma una “mummia” in più occasioni, ha ribadito la sua posizione: “Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro. Il suo cambiamento fisico? Lo deve a Giorgio Manetti, perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità“.