Sanremo 2022, spunta il nome della nuova conduttrice: soluzione incredibile: in mezzo alle mille ipotesi per l’Ariston, c’è una candidatura seria

Forse la soluzione del giallo arriverà prossimamente, quanto la Rai presenterà i palinsesti per la nuova stagione televisiva. Ma certo il Festival di Sanremo 2022 fa gola a molti, soprattutto dopo l’autorinuncia di Amadeus e Fiorello che non sembrano avere intenzione di tornare sui loro passi.

E nelle ultime ore è spuntata una candidatura affascinante, anche se non facilmente percorribile. Ilary Blasi, che ha appena mandato in archivio l’Isola dei Famosi 2021, ha grandi progetti in testa. Vuole essere libera di sognare, come ha ripetuto sempre durante il reality di Canale 5 e la sua speranza si chiama Ariston.

Lo ha ripetuto anche in una lunga intervista al ‘Fatto Quotidiano’: “Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti. La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo”. In realtà quel palco lo ha già calcato 15 anni fa, quando era stato la valletta di Giorgio Panariello.

Ha raccontato di quella chiamata inattesa da parte di Giorgio Panariello, dopo che aveva partorito da poco, e di quella opportunità che ha cercato di cavalcare al meglio. Dire di no al Festival era impossibile, l’ha vissuto come un’opportunità fantastica a 24 anni sapendo che può capitare una volta nella vita e conserva ottimo ricordi. Per questo, ora che ha maturato esperienza le piacerebbe riprovarci.

Sanremo 2022, Ilary Blasi si candida ma non dimentica i suoi programmi a Mediaset

A qualcuno, le dichiarazioni di Ilary Blasi sul Festival di Sanremo potranno sembrare un tradimento verso Mediaset, ma lei in realtà lì sta benissimo., Ha appena concluso la sua prima stagione all’Isola del Famosi (che il prossimo anno potrebbe essere sostituito da un altro reality) e non le manca GF Vip.

Lo ha ammesso nell’intervista: “No, è stata una mia scelta. Non lo dico per vanto, sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo 3 anni ho sentito la necessità di dire basta. A malincuore perché mi sono divertita tantissimo, era un programma che volevo fare e seguivo sempre”.

E confessa che comunque le ultime due edizioni condotte da Alfonso Signorini le sono piaciute anche se hanno un modo di fare e pensare molto diverso. Lei forse non riesce a scavare così in fondo nell’anima delle persone, è più da argomenti leggeri.