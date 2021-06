Royal Family, scelta definitiva di Harry: Meghan si è dovuta adattare e non sono escluse altre novità a Buckingham Palace,

Il principe Harry viene dipinto al settimo cielo dopo la nascita della piccola Lilibet, la secondogenita avuta da Meghan Markle. Come ogni papà premuroso il duca del Sussex è rimasto sempre vicino alla sua famiglia, sia al Santa Barbara Cottage Hospital, dove la bimba è nata venerdì mattina, sia nella villa di Montecito, dove hanno fatto rientro da poco.

Nel frattempo un insider reale ha dichiarato che il nome scelto per la sorellina di Archie è tutto frutto della volontà di Harry. Un suo omaggio nei confronti della Regina Elisabetta, un regalo in virtù del loro splendido rapporto. Alcune fonti di Buckingham Palace hanno detto che aveva preso in considerazione l’idea di nominare sua figlia come la principessa Diana, ma temeva un contraccolpo. Ecco quindi l’opzione dedicata alla nonna.

“Harry ha sempre goduto di un meraviglioso legame con Sua Maestà“, spiega un insider.

“Sono stati incredibilmente vicini e hanno condiviso alcune conversazioni molto profonde e personali durante la crescita di Harry, che sono andate avanti fino a poco tempo fa. Harry non ha mai nascosto il suo desiderio di avere una famiglia tutta sua, parlando spesso di come sarebbe stato bello avere un maschio e una femminuccia. Proprio per quest’ultima aveva avuto in mente di utilizzare i nomi della madre e della nonna“.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Regina Elisabetta cerca nuove figure professionali: come candidarsi

LEGGI ANCHE >>> Harry-Meghan, nata la secondogenita: il nome omaggia due celebri donne

Royal Family, Harry ha scelto il nome Lilibet: un omaggio alla Regina Elisabetta che sognava fin da bambino

Secondo fonti ben informate: “Alla fine, ha menzionato Lilibet a Meghan, quando ha discusso di potenziali nomi per i loro figli e lei ha adorato l’idea, o comunque si è dovuta adattare vista la ferma volontà del marito”.

Il Mirror riporta come la scelta del nome potrebbe riaprire le porte del Castello di Windsor per la giovane coppia. Un primo passo verso un disgelo sostanziale. Il Daily Mail ha sottolineato come i reali del Sussex non hanno chiesto il permesso formale alla regina di usare il soprannome, ma l’hanno informata prima dell’annuncio ufficiale.

Sua Maestà ha coniato il soprannome “Lilibet” quando era troppo giovane per pronunciare il proprio nome. È stato utilizzato per la prima volta da suo nonno Giorgio V e anche da suo marito, il principe Filippo, scomparso quest’anno.