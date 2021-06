Nicolò De Devitiis ricoverato in ospedale: le condizioni della Iena – FOTO

L’inviato de Le Iene ha postato una foto su Instagram che ha destato un po’ di preoccupazione: come sta Nicolò De Devitiis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò De Devitiis (@divanoletto)

Una delle Iene più amate, Nicolò De Devitiis ha pubblicato uno scatto sul letto di un ospedale in compagnia della bellissima e bravissima Iena, Veronica Ruggeri. Stando alla didascalia dell’inviato si è trattato di un’operazione al tendine d’Achille che l’ha costretto al ricovero presso la struttura ospedaliera.

Dall’espressione delle due Iene, l’operazione sembra essere andata a buon fine ed in particolare il paziente in questione, conosciuto meglio come DivanoLetto (che è anche il suo nickname di Instagram) ha un sorriso rilassato e sereno che lascia trasparire il suo stato d’animo.

Nicolò De Devitiis, piccola operazione per la Iena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò De Devitiis (@divanoletto)

In dolce compagnia presso la Clinica Montallegra di Genova, Nicolò De Devitiis ha subito condiviso il suo stato d’animo tramite i social a seguito della piccola operazione che ha dovuto affrontare. Tutto sembra essere andato liscio, qualche giorno di riposo e tornerà a produrre i suoi servizi per Le Iene. Proprio questa sera, intanto, sarà in onda con il servizio sullo scherzo alle sorelle Nasti.

Proprio dal letto in cui è disteso in clinica, ha raccontato di sentirsi soltanto un po’ intontito in seguito all’operazione, ma che non accusa alcun dolore. Solare ed allegro come sempre, rincuora i suoi fan preoccupati per le sue condizioni di salute.