Meteo, ancora una giornata interlocutoria su tutta l’Italia. Il vero caldo deve ancora arrivare, per ora accontentiamoci del tempo instabile

Il calendario dice che mancano meno di due settimane al via dell’estate, ma il meteo non sembra essersene accorto. L’arrivo del gran caldo è annunciato da qualche giorno, nel prossimo fine settimana la colonnina supererà anche i 30° e invece per oggi toccherà uscire ancora con l’ombrello.

Se l’inizio della settimana è stato segnato da rovesci sparsi, la giornata di oggi soprattutto al Nord sarà all’insegna del maltempo. Ma c’è chi starà meglio: nelle Isole invece splenderà sulle isole e le temperature saranno in linea con quello che è attesa per questa fase dell’anno.

Diverse correnti instabili continueranno ad arrivare sul nostro Paese fino a metà settimana e saranno accompagnate da numerosi temporali sparsi. Quanto alle temperature, rimarranno nella media, ma solo dalla giornata di mercoledì 9 giugno potranno stabilmente essere gradevoli, in qualche caso persino afose.

Meteo, le previsioni dell’8 giugno: temporali sparsi in diverse regioni italiane

Facendo un quadro generale delle previsioni meteo per oggi, 8 giugno 2021, temporali a carattere sparso si abbatteranno su Alpi, Prealpi e Appennini. Sono attesi anche possibili rovesci sono attesi in Toscana e sulle regioni adriatiche centro-meridionali. Situazione instabile e piogge anche in Campania, Calabria e Basilicata.

Scendendo nel dettaglio, almeno nella mattinata di oggi sono attesi rovesci sulle aree montuose del Nord Ovest, Nord Est e sugli Appennini centrali. Nel resto del Nord, giornata nuvolosa e con velature sparse. Le massime dovrebbero raggiungere i 22 gradi a Genova e salire fino a 27 gradi a Milano oltre che a Trento.

Al Centro e in Sardegna, nubi sul settore Peninsulare con rovesci o temporali sparsi che andranno in attenuazione durante le ore serali. Al Sud si salveranno solo Calabria e Sicilia. Le temperature andranno dai 20 gradi di Potenza ai 25 di Napoli e Palermo.