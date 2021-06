Mara Venir ricoverata in ospedale. Il racconto della povera conduttrice che si è sottoposta ad un primo intervento: le cause

La simpaticissima Mara Venier è tornata sul suo account di Instagram con una notizia choc. La povera conduttrice di Domenica In ha voluto condividere con i suoi followers un incubo che sta vivendo in prima persona.

Mara è ricoverata in ospedale per un problema subentrato dopo essersi sottoposta ad un piccolo ‘intervento’ in uno studio dentistico: “Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi… sono arrivata a studio alle 9.30… sono uscita alle 17.30 dopo ore!!!”

Ma in questo caso il problema non è la tempistica, otto ore per posizionare un impianto, ma un evento che per il momento sembrerebbe aver segnato la sua vita. Intanto la conduttrice romana ha preferito omettere il nome e l’indirizzo dello studio dentistico, ma si è dichiarata pronta a proseguire anche per vie legali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Mattino 5, chi saranno i nuovi conduttori? Mediaset ha deciso

Mara Venier ricoverata in ospedale: cos’è successo?

Dopo essersi recata in uno studio dentistico a Roma per un impianto alla bocca, Mara Venier sta facendo i conti con un problema che potrebbe segnarla a vita. Otto lunghissime ore trascorse nello studio dopodiché l’incubo più grande.

“Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede!!”, ha aggiunto la Venier con la promessa di andare a fondo nelle sedi opportune.

L’amatissima conduttrice romana ha così proseguito: “Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!!!! Ricoverata…sala operatoria ,anestesia totale ,un incubo…..!!!”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici, ex ballerina diventa nonna: arriva l’annuncio – FOTO

Oggi però, la Venier effettuerà un nuovo controllo ma afferma che la guarigione “sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)…”. In bocca al lupo a Mara sperando che possa presto riacquisire la sensibilità che al momento racconta di aver perso a parte del viso: bocca, labbra, mento e gola.