Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, ha trionfato nella serata di ieri sovrastando la concorrenza agguerrita di altri programmi seguitissimi dal pubblico.

La finalissima dell’Isola dei Famosi è stata seguitissima dai telespettatori. Il programma condotto dalla bravissima e bellissima Ilary Blasi è stato quello che ieri sera ha tenuto incollato allo schermo il maggior numero di persone. A seguire la commedia in onda su Rai 1, A Mano Disarmata. Scopriamo nel dettaglio i numeri auditel relativi alla serata di ieri, lunedì 7 giugno.

Su Rai1 la commedia in prima visione A Mano Disarmata ha appassionato 2.607.000 spettatori pari al 12.02% mentre su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi 3.317.000 spettatori pari al 22.97% di share.

Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 5.39% di share. NCIS New Orleans segna 953.000 spettatori con il 4.39%. Su Italia 1 Hunter’s prayer – In fuga ha intrattenuto 1.179.000 spettatori (5.26%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.329.000 spettatori pari ad uno share del 10.42%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.055.000 spettatori con il 5.65% di share.

Su La7 Il Matrimonio Che Vorrei ha registrato 535.000 spettatori con uno share del 2.41%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 392.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove True Lies ha raccolto 399.000 spettatori con il 2.13%.

Ilary Blasi, la conduttrice conquista tutti: incredibile trionfo

In preserata bene i numeri di Sogno Azzurro, miniserie in onda su Rai 1, che ottiene 2.905.000 spettatori con il 12.49%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.236.000 spettatori con uno share del 18.44%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.244.000 spettatori con il 5.31%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.221.000 spettatori con il 5.29%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 909.000 spettatori con il 4.26%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.644.000 spettatori con il 7.15%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.169.000 individui all’ascolto (5.24%), nella prima parte, e 1.243.000 spettatori (5.31%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato .000 spettatori (%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 381.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 501.000 spettatori con il 2.2%.