Cyberattacco in tutto il mondo, centinaia di siti sotto attacco

Il web trema. In questi minuti, un cyberattacco su scala globale sta prendendo di mira i principali siti governativi e di informazione

Le segnalazioni stanno arrivando da ogni angolo del mondo. Un presunto attacco da parte di hacker ha preso di mira siti di informazione e governativi sia americani che europei. Il portale del governo britannico è inaccessibile, così come il New York Times, il Financial Times, Spectator e Guardian. Non si aprono nemmeno network televisivi come la Cnn Spectator, ma non è finita qui.

Anche in Italia moltissimi utenti non riescono ad accedere né sul sito del Corriere della Sera né su quello della Gazzetta dello Sport. I messaggi di errore sono sempre gli stessi: “Error 503 Service Unvailable“, “Connection Failure“, “Fastly error: unknown domain: nyt.com” e altri di questo tipo.

Cyberattacco in tutto il mondo, ecco cosa sta succedendo

Un cyberattacco che sta rendendo inaccessibile il web. Oltre ai vari siti di informazione e governativi, anche altri portali come Twitch, Amazon, Reddit e Adobe Stock sono al momento inaccessibili o quasi. Al momento ancora non è chiaro da dove derivi questo problema e chi è l’autore. Stando a quanto riferisce la Repubblica, pare che si sia trattato di un problema tecnico che ha afflitto la CDN Fastly.

Si tratta nello specifico del Content Delivery Network, su cui si poggiano moltissimi portali web. Il cloud computing americano Fastly sta già risolvendo, come comunicato con una nota ufficiale sul proprio sito web. Sono inoltre in corso le indagini per capire cosa ha portato a questo guasto tecnico e se effettivamente dietro c’è un cyberattacco.