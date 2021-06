Covid, Mattarella: “Siamo sulla buona strada, l’Italia ha reagito”

Covid, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto questa mattina all’Università Statale di Milano

Altra giornata di visite per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa mattina si è recato all’Università Statale di Milano, in occasione della cerimonia per l’anno accademico. “È stato un test straordinario per tutti, anche per l’università. Quando l’emergenza sarà alle nostre spalle, non bisognerà cancellarla dal ricordo ma tenerla presente per ricavarne criteri di comportamento“ ha esordito Mattarella.

“Una delle esperienze che ci ha lasciato questa drammatica fase è che ognuno di noi ha bisogno degli altri e viceversa. Speriamo che questo criterio non venga mai a rimosso, né a livello di relazione tra le persone e nemmeno nelle relazioni tra gli Stati” ha poi continuato il presidente della Repubblica: “Abbiamo avuto un insegnamento, che sarà bene custodire e mettere a frutto“.

Covid, Mattarella: “È emerso valore della scienza e della ricerca”

Nel corso del suo intervento presso l’Università Statale di Milano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aggiornato sulla situazione Covid in Italia e ha sottolineato l’importanza della ricerca per uscire dall’emergenza. “È emerso il valore della riflessione critica e della ricerca. Il rettore ha sollecitato una riflessione importante sulla governance dei nostri atenei, per prevenire a modelli adeguati per efficienza e aderenza ai tempi che attraversiamo” ha spiegato, aggiungendo poi: “Non saremo mai abbastanza grati al mondo della scienza per la velocità e l’impegno con cui hanno consegnato all’umanità lo strumento per sconfiggere la pandemia“.

“Uscita dalla pandemia? Siamo sulla buona strada, ma non è ancora il traguardo” ha poi concluso il presidente Sergio Mattarella prima di lasciare l’Università degli Studi di Milano.