Calciomercato Milan, colpaccio in attacco: i rossoneri sognano in grande

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera è pronta a piazzare un colpaccio in attacco. Si può chiudere già nelle prossime settimane

Sarà un’estate di calciomercato ricca di colpi per il Milan di Stefano Pioli. Dopo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ora l’obiettivo di Maldini e Massara è quella di costruire una rosa competitiva su tutti i fronti. La massima competizione europea richiederà giocatori più esperti e già pronti per i grandi palcoscenici, da affiancare ai tanti giovani presenti in squadra.

Il primo affare ufficiale è quello di Mike Maignan dal Lille, al quale potrebbe presto affiancarsi Fikayo Tomori. L’asse Milano-Londra rimane caldissimo, con anche Olivier Giroud del Chelsea che – nonostante il rinnovo di contratto – può diventare il prossimo numero 9 per Stefano Pioli. Sempre con i Blues, si sta parlando di un possibile colpo da 90 per la trequarti: si potrebbe chiudere nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, l’obiettivo è Ziyech del Chelsea

Hakim Ziyech del Chelsea potrebbe diventare un nome caldissimo per il calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera è da settimane in contatto proprio con i Blues, per perfezionare il passaggio definitivo di Fikayo Tomori e provare a strappare Olivier Giroud a parametro zero. Stando a quanto riferisce Sky Sport, Maldini e Massara avrebbero richiesto informazioni anche per l’esterno marocchino, che all’occorrenza può giocare dietro la punta.

Su di lui c’è anche il Napoli di Luciano Spalletti, ma l’ex Ajax ha già espresso la sua chiara preferenza per i colori rossoneri. Resta ora da capire con quale formula il giocatore potrebbe trasferirsi in Italia. L’idea del Milan è quella di offrire un prestito con diritto di riscatto.