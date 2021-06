Calciomercato Inter: assalto a due stelle, pronte le offerte

Calciomercato Inter: assalto a due stelle e le necessità economiche del club potrebbero richiedere un sacrificio. Pronte le offerte

Non è facile far tornare i conti in casa Inter, così come non si annuncia facile resistere alla tentazione di vendere pezzi importanti della rosa. Ormai sulla partenza di Achraf Hakimi ci sono pochi dubbi, si tratta soltanto di definire il prezzo con il PSG che sta per chiudere.

Ma un sacrificio non basta: lo sanno quello di Suning e lo sanno altrettanto bene le altre big europee che cercano di approfittarne e così due stelle della rosa sono finite nel mirino. Lautaro Martinez e Nicolò Barella, pezzi pregiati che rischiano di cambiare maglia a luglio per dovere di bilancio anche se l’Inter ha pronto il rilancio e il rinnovo.

L’attaccante argentino ha molti estimatori nella Lige e all’0asta dopo l’Atletico Madrid, che lo considera perfetto per completare il pacchetto offensivo di Simeone, arriva anche il Barcellona. Come scrive oggi il quotidiano ‘Sport’ infatti ai blaugrana non basta il solo Aguero e stanno cercando una punta con le caratteristiche di Lautaro, meglio se lui stesso.

A Milano non lo valutano meno di 80-90 milioni di euro ma intanto la proprietà ha pronta la proposta di rinnovo per il giocatore. Lo stipendio salirebbe a 4,5 milioni di euro più bonus, in linea con i nuovi tetti che valgono per tutti

Calciomercato Inter: li big d’Europa puntano anche su un centrocampista trasformato da Conte

Tempo di rinnovo anche per Nicolò Barella che due anni fa ha spostato il progetto nerazzurro ed è stato letteralmente trasformato dalla cura Conte. Nonostante il suo addio, il centrocampista sardo è pronto per continuare con la stessa maglia e anche per lui è in vista un contratto da 4 milioni di euro.

Sullo sfondo però ci sono anche i suoi estimatori all’estero. Come il Bayern Monaco che si sarebbe già fatto vivo con Marotta e Ausilio per sondare il terreno. Al momento nessuna offerta concreta, ma con 50 milioni di euro l’affare si può sbloccare.