Antonella Clerici, la notizia è sensazionale: accadrà entro la fine dell’anno

Antonella Clerici secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Santo Pirotta sembra essere pronta al grande passo.

La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” è protagonista di un gossip. Antonella Clerici ha lasciato la sua città, Roma, per amore e adesso sarebbe pronta a convolare a nozze con la sua dolce metà: Vittorio Garrone. La conduttrice dopo aver lasciato la sua dimora nella capitale ha disfatto le valigie nella grande villa che Vittorio ha fatto costruire tra Piemonte e la Liguria.

La notizia è stata data da Santo Pirrotta, giornalista ospite a Ogni Mattina, programma in onda su TV8. L’esperto di gossip ha affermato che Antonella Clerici è molto felice con Vittorio Garrone e dopo aver lasciato Roma ed essersi trasferita in una fattoria tra il Piemonte e la Liguria per amore, pare sia pronta per il grande passo. “Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero convolare entro la fine dell’anno, chissà”.

Chi è Vittorio Garrone, il futuro marito di Antonella Clerici

Vittorio Garrone è un famoso imprenditore figlio di una famiglia molto ricca. Il padre, noto petroliere, è titolare dell’azienda petrolifera ERG. Ma non solo. È anche presidente di diverse società, come la SODAI, società di depurazione delle acque industriali, e tante altre.

Famiglia con l’innato senso degli affari quella del compagno della Clerici che per conquistarla si è armato di pazienza e tanto romanticismo. Vittorio le inviava numerose lettere d’amore e le ha regalato una clessidra, con incisa una dichiarazione d’amore “Noi siamo nel tempo senza tempo”. Romanticismo senza età quello dell’uomo che ha rubato il cuore di Antonella.