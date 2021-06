Anticipazioni Beautiful, un nuovo tradimento: una menzogna esplosiva

Le ultimissime anticipazioni di Beautiful riguardano un importante tradimento. La verità potrebbe presto venire fuori: tutti i dettagli

Come sempre non mancano le anticipazioni per i più curiosi ed appassionati della soap opera americana, Beautiful. Quinn Fuller tradirà Eric con l’avvocato dei Forrester, Carter. Entrambi però saranno molto bravi a mantenere segreto il momento di passione anche se a Los Angeles non tutto può essere dato per scontato.

Difatti, Paris Buckingham scoprirà quanto accaduto tra la designer di gioielli e l’avvocato. A questo punto i due rischieranno grosso. Ma a spingere la Fuller tra le braccia di Carter, saranno dei problemi di intimità che la designer ha con Eric.

Quando Zoe Buckingham scoprirà la tresca tra Carter ed un’altra donna, e delusa dal fatto che il suo uomo sia riuscito ad avvicinarsi ad un’altra, scappa via in lacrime. Subito dopo cercherà si capire chi sia la donna in questione e ricorderà un dettaglio davvero importante.

Nella camera da letto di Carter ha visto la giacca di Quinn. A questo punto interviene Shauna, l’unica a sapere del segreto, e farà di tutto per aiutare la designer a tenere ancora nascosto quanto accaduto tra lei e l’avvocato. La Fulton dirà di essere stata lei a trascorrere una notte di passione con Carter.

LEGGI ANCHE QUESTO>>> Mattino 5, chi saranno i nuovi conduttori? Mediaset ha deciso

Anticipazioni Beautiful, la verità sul segreto di Carter e Quinn potrebbe presto venire fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Bold and the Beautiful (@beautiful_soapopera)

Shauna è stanca di mantenere il segreto e non è più disposta a portare avanti questa menzogna. Ma nel momento in cui lo dice a Quinn, ci sono degli occhi indiscreti che assistono alla conversazione: Paris.

POTREBBE INETERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici, ex ballerina diventa nonna: arriva l’annuncio – FOTO