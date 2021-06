Anticipazioni Beautiful, clamoroso arresto: il piano è fallito

Le anticipazioni americane di Beautiful parlano di un sorprendente arresto di uno dei personaggi storici della soap opera

Le anticipazioni americane di Bold and Beautiful fanno sapere che Bill finirà nell’estenuante ennesimo tentativo di tirare fuori suo figlio di prigione, si reca presso la stazione di polizia. È qui che Bill tenta di convincere il tenente Baker che quanto accaduto quella notte non è altro che un incidente e che la sola colpa di Liam, forse, è stata quella di aver insabbiato le prove.

Bill chiede a Baker di mettere lui in prigione e di lasciar andare Liam che è innocente: il tenente ascolta soltanto in parte la richiesta, arrestando anche il padre e lasciandoli entrambi dietro le sbarre.

Anticipazioni Beautiful, Hope delusa da Baker: Brooke scopre tutto

La morte di Vinny sta portando grande caos nella soap opera e dopo che anche Bill si costituisce ed Hope lo scopre, spera che Liam possa essere rilasciato. In realtà, poco dopo la stessa verrà a sapere che sono entrambi dietro le sbarre e, stando alle anticipazioni, ci resteranno per un po’. Nel corso della puntata Hope spiega a Brooke tutto quanto sta accadendo il quale prova a consolarla.

I produttori della soap opera hanno promesso un grande colpo di scena per la morte di Vinny, è chiaro che quest’ultimo non è morto in seguito all’incidente ma che è successo qualcosa subito dopo, pertanto né Liam né Bill dovrebbero essere i colpevoli. Nelle prossime puntate, infatti, è attesa la verità su quanto accaduto quella notte.