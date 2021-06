Amici, ex ballerina diventa nonna: arriva l’annuncio – FOTO

Ex ballerina professionista di Amici diventa nonna a soli 43 anni. Parliamo di Maria Zaffino che lasciò il talent show per fare la mamma

I veri appassionati di Amici ricorderanno sicuramente Maria Zaffino, ex ballerina professionista del Talent Show condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. La Zaffino ha lavorato nel programma per dieci anni circa e lo ha lasciato solo ed esclusivamente per dedicarsi alla sua famiglia.

Oggi però, all’età di 43 anni, Maria Zaffino è pronta per diventare nonna. Lo ha annunciato attraverso il suo account di Instagram ufficiale dove ha pubblicato nelle stories una foto della primogenita Chiara con il pancione. La ragazza, ballerina come la mamma, è alla 37esima settimana come annunciato dalla Zaffino.

L’ex ballerina professionista di Amici ha corredato la foto con un messaggio ed un dettaglio che svela il sesso, un cuoricino blu: “37A amore di mamma”, taggando Chiara, “nonna ti aspetta a braccia aperte“.

Ex ballerina professionista ad Amici, la Zaffino lasciò il talent show per fare la mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mari 💓 Sorridere sempre 💓☀️ (@mariazaffino77)

Maria Zaffino è stata ballerina professionista ad Amici e negli anni in cui ha lavorato per il programma ha avuto anche un relazione con Michele Maddaloni, ex allievo del talent show quando ancora si chiamava “Saranno Famosi”. Dopo questa parentesi amorosa, la Zaffino ha conosciuto Daniele e l’ha sposato nel 2019.

Dalla loro relazione è nata la sua secondogenita Maya e fu proprio allora che decise di lasciare la Tv per dedicarsi alla sua famiglia. Non per questo però la Zaffino ha lasciato del tutto la sua passione più grande. Difatti la ballerina ha aperto una scuola di danza a Roma e continua a collezionare tantissimi successi.