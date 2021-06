Amadeus, clamorosa decisione Rai: salta tutto

La clamorosa decisione della Rai sul programma di Amadeus: questa sera salta tutto e tornano le repliche

Questa sera Sogno Azzurro non andrà in onda alle 20:30 come previsto dal palinsesto. Dopo i deludenti ascolti TV di ieri, lunedì 7 giugno, la Rai è dovuta correre ai ripari e proporre in prima serata le repliche de I Soliti Ignoti. 2.905.000 sono gli spettatori spettatori pari al 12.49% di share, che ieri hanno scelto di seguire su Rai 1 la docs-serie sulla Nazionale italiana di calcio maschile.

I dati non sono del tutto malvagi, se non che sono stati duplicati dalla concorrente Mediaset: su Canale 5, infatti, Striscia La Notizia ha raccolto 4.236.000 di spettatori con il 18.44% di share.

Amadeus, Sogno Azzurro non convince: il cambio di programma

Ieri sera, dopo Reazione A Catena con Marco Liorni è andato in onda un altro spezzone della docu-serie sulla Nazionale italiana che si avvicina alla prima sfida contro la Turchia. Evidentemente la Rai non può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti ed ha scelto di correre ai ripari proponendo una replica del quiz televisivo I Soliti Ignoti, condotto sempre da Amadeus.

Sogno Azzurro, pertanto, tornerà in prima serata soltanto giovedì 10 giugno – giorno prima della partita degli Europei Italia-Turchia – e nel frattempo la Rai riempirà i buchi con le repliche de I Soliti Ignoti. Uno stravolgimento di palinsesto perché per giovedì era previsto un film che non sarà messo in onda in quanto i tre restanti episodi della docu-serie saranno trasmessi tutti nella stessa serata.