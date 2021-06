Simona Ventura, clamorosa indiscrezione: pessime notizie per la presentatrice

Indiscrezione pazzesca sul futuro di Simona Ventura che non si rivela una bella sorpresa per la conduttrice

Questa primavera, Simona Ventura è stata impegnata alla conduzione del quiz show dal format statunitense Game of the Games – Gioco Loco che terminerà domani, martedì 8 giugno. A meno di clamorosi risultati sul finale, ci sono pochissime probabilità che il programma possa essere confermato per una seconda edizione.

Se è vero che in America il quiz show ideato e condotto da Ellen DeGeneres ha riscosso e continua a riscuotere un successo straordinario, non si può dire lo stesso per l’edizione italiana. Quest’anno, infatti, i risultati ottenuti sono stati molto scarsi: gli ascolti TV della prima serata di Rai 2 del martedì hanno collezionato record in negativo.

Simona Ventura, chiude Game of the Games?

In questi giorni si stanno chiudendo tutti gli accordi per il palinsesto Rai di quest’autunno e la conferma di Simona Ventura al timone di Game of the Games sembra essere quanto mai distante. Bisognerà capire se i vertici della TV di Stato decideranno di provare una diversa conduzione o se aboliranno totalmente il programma.

Intanto, domani sera a Game of the Games – Gioco Loco ad accompagnare la conduttrice nella sua ultima puntata del game show ci saranno Alex Belli, Max Cavallari, Peppe Iodice, Juliana Moreira, Nicole Rossi e Debora Villa.