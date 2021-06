Serie A spezzatino, rivoluzione in arrivo? C’è il voto della Lega

La Serie A si prepara all’ennesima rivoluzione con la proposta spezzatino di DAZN. È arrivato poco fa il voto da parte della Lega

Qualche giorno fa, DAZN ha lanciato la proposta per rivoluzionare completamente il calendario della Serie A. 10 partite in ben 10 slot diversi, con quattro partite al sabato, cinque la domenica e il posticipo del lunedì sera. Un’idea nata dall’intenzione di non sovrapporre l’interesse dei telespettatori e creare un traffico streaming concentrato su un’unica fascia oraria.

Pochi minuti fa, la Lega ha votato per approvare o meno la proposta. Come riportato da La Repubblica, inizialmente è arrivato il sì con ben 13 voti a favore. Le forti pressioni esercitate dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e da quello del Genoa Enrico Preziosi hanno però spinto ad un rinvio. Se ne riparlerà la prossima settimana con una nuova assemblea.

Serie A spezzatino, Preziosi: “Sono assolutamente contrario”

Già qualche ora prima dell’assemblea di Lega che si è conclusa poco fa, il presidente del Genoa Enrico Preziosi aveva espresso il suo disappunto per la proposta lanciata da DAZN. “Sono assolutamente contrario. 14 voti non li prenderanno mai, non si può pensare di ridurre il calcio in questa maniera. Nessuna possibilità che tutto questo possa diventare realtà, io e altre società siamo contrarie” aveva spiegato il patron dei rossoblù ai microfoni di Radio Anch’io Sport.

“Credo che solo sei-sette club siano favorevoli, e fanno parte di una colazione a favore di DAZN. I voti contano e non si pesano, quindi è impossibile: la proposta della Serie A spezzatino verrà bocciata” le parole di Preziosi. Se ne riparlerà la prossima settimana, ma la possibilità che dal prossimo anno il calendario del campionato venga spalmato è più che concreta.