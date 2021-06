Royal Family, il grande giorno è arrivato: messaggio della Regina Elisabetta proprio in queste ultimissime ore.

La nascita della secondogenita di Harry e Meghan ha raccolto diversi messaggi di affetto provenienti da Londra. Lilibet sembra aver ripianato mesi di incomprensioni e battaglie verbali, portando nel nome una forma di distensione. All’anagrafe è iscritta come Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, rendendo omaggio a Lady D e alla Regina Elisabetta. Proprio Sua Maestà sembra essere stata una delle più felici per l’arrivo dell’undicesimo nipote.

Una portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: “La regina è stata informata del nuovo arrivo ed è estremamente lieta. Invia un grosso messaggio di affetto ai duchi del Sussex e alla nipotina“.

Meghan e Harry hanno fatto sapere dalla California che la piccola Lilibet è “sana e sta bene“.

La bambina è nata venerdì alle 11:40 al Santa Barbara Cottage Hospital e ora ha raggiunto il fratello maggiore Archie all’interno della villa a Montecito.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, rivelazione su Harry e William: nessuno lo sapeva

LEGGI ANCHE >>> Harry-Meghan, nata la secondogenita: il nome omaggia due celebri donne

Royal Family, il messaggio della Regina Elisabetta a Harry e Meghan: felicissima per la nascita di Lilibet

Harry e Meghan, felici come due bambini, hanno voluto ringraziare i loro fan per le preghiere e il sostegno.

Hanno dichiarato attraverso un comunicato: “È con grande gioia che il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex, accolgono la loro figlia, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, nel mondo. Lili pesa 7 libbre e 11 once (3,5 kg). Sia la madre che il bambino sono sani e stanno bene, e possono tornare a casa. Lili prende il nome dalla sua bisnonna, Sua Maestà la Regina, il cui soprannome di famiglia è Lilibet. Il suo secondo nome, Diana, è stato scelto per onorare la sua amata nonna defunta, la principessa del Galles. Il Duca e la Duchessa vi ringraziano per i vostri calorosi auguri e preghiere mentre si godono questo momento speciale come famiglia”.

Gli enti di beneficenza vicini al cuore del duca del Sussex sono stati tra i primi a inviare le loro congratulazioni pubbliche per la nascita di sua figlia. Non ha fatto mancare la propria vicinanza anche il Premier inglese, Boris Johnson, che si è congratulato anche in privato con la coppia.