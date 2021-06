Oggi è un altro giorno, scelto il nome della conduttrice: grande notizia

Oggi è un altro giorno, scelto il nome della conduttrice: il talk show di Rai Uno che ha sostituito Caterina Balivo continuerà e c’è una novità

Ancora tre settimane di diretta per Oggi è un altro giorno, il programma di approfondimento e intrattenimento che ha occupato lo spazio lasciato libero da Caterina Balivo. Dopo l’addio dell’amatissima conduttrice campana sembrava complicato trovare un programma all’altezza e una figura capace di entrare allo stesso modo nelle case degli italiani. Invece anche grazie alla presenza di Serena Bortone è stato un successo.

Partito come una scommessa nel settembre dello scorso anno, Oggi è un altro giorno con il passare delle settimane ha convinto sempre di più. In una collocazione non semplice, quella della prima fascia pomeridiana e con una concorrenza agguerrita (come le soap di Canale 5), ha toccato e anche superato quota 2 milioni di spettatori. Numeri importanti che significano una cosa sola.

In attesa della conferma da parte della Rai che nelle prossime settimane presenterà i nuovi palinsesti, la notizia che possiamo dare oggi è quella di una conferma. Serena Bortone, reduce da diverse trasmissioni di successo come non ultima ‘Agorà’ sui Rai Tre, tornerà anche nella prossima stagione e lo ha fatto capire anche lei di recente in un’intervista.

Oggi è un altro giorno, il successo di Serena Bortone e dei suoi opinionisti intercambiabili

Un successo di Rai Uno, quindi, ma anche personale per la giornalista romana che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante con garbo ma anche molta competenza. Non è mai mancata, nemmeno quando qualche mese fa è stata colpita dal Covid 19 e per una decina di giorni ha condotto il programma da casa.

E il suo successo è dimostrato anche dalle imitazioni. Come quella dell’attrice comica Barbara Foria all’interno di Quelli che il calcio su Rai Due. Ma accanto alla Bortone si sono alternati altri volti amatissimi. Come Lino Banfi che ogni lunedì ha un suo spazio fisso in trasmissione. Come alcuni opinionisti ricorrenti, da Alessandro Cecchi Paone a Gigi Marzullo, passando per Gigliola Cinquetti, Pino Strabioli, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi. Inoltre dal febbraio scorso nel cast è andato anche Massimo Cannoletta, ex amatissimo campione del quiz L’eredità, con uno spazio di divulgazione