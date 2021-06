Netflix, due super novità per conquistare nuovi abbonati: che sorpresa!

Spuntano su Netflix due grandi novità. La piattaforma di streaming video, infatti, ha deciso di implementare due funzioni per attirare nuovi abbonati.

Non finiscono mai le novità su Netflix, che ad oggi resta la piattaforma di streaming video più utilizzata al mondo. Infatti il nuovo obiettivo del colosso è quello di sbaragliare la concorrenza agguerrita con due nuove funzioni. Nell’ultimo mese l’azienda di Red Hastings ha potuto notare un aumento dei ricavi, però oramai le sottoscrizioni sono in una fase di stallo. Ad oggi il numero di abbonamenti ammonta ad un miliardo e 100 mila, come indica Motionpicture.

Nonostante il numero esorbitante si cerca un ulteriore crescita. Così entro la fine di quest anno la piattaforma sarebbe pronta a spendere ben 17 miliardi di dollari in cash su dati e contenuti. Con questi enormi finanziamenti si cercherà di catturare l’attenzione dell’utente. Nonostante la strategia di Netflix, Sony ha dimostrato che le “guerre di streaming” si combattono anche su altri front. Infatti l’obiettivo principale per sbaragliare la concorrenza è quello di ottenere i diritti di prima visione delle prossime uscite cinematografiche. Per questo motivo la M&A nel settore ha quindi creato nuove realtà che alzano il livello della competizione.

Netflix, tante novità sulla piattaforma: torna l’attrice Blake Lively

Netflix è pronta a riportare sul piccolo schermo una delle attrici più acclamate di Hollywood. Stiamo parlando di Blake Lively, oramai affermata nel jet set cinematografico, pronta a diventare la protagonista di un thriller. Infatti a breve sul servizio in abbonamento gli utenti potranno gustarsi la pellicola “We Used to Live Here“. Negli anni scorsi l’attrice si è resa protagonista di film di assoluto successo come “Le belve“, “Cafè Society” e “Paradise Beach”.

Adesso Blake Lively è pronta a tornare sulla piattaforma streaming da oltre un miliardo di abbonati. La pellicola prende ispirazione da un testo dello scrittore Marcus Kliewer. Inoltre la storia gira intorno alla visita inaspettata nella casa di una signora. Le cose si faranno interessanti quando la proprietaria di casa non potrà cacciare gli ospiti a causa di una tempesta di neve. C’è quindi grandissima attesa per la nuova pellicola pronta ad esordire nelle prossime settimane su Netflix.