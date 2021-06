Dopo la morte improvvisa di Michele Merlo, l’Azienda USL di Bologna ha deciso di aprire un indagine per accertare quanto accaduto. Nel frattempo, Maria De Filippi e la redazione di Amici hanno voluto scrivere una lettera aperta al loro Mike Bird.

L’ex cantante di Amici, Michele Merlo, è deceduto pochi giorni dopo la diagnosi di leucemia fulminante. L’Azienda USL di Bologna, dove è stato ricoverato in seguito ad un intervento di neurochirurgia per un’emorragia celebrale improvvisa, ha deciso di esprimere le sue condoglianze attraverso un comunicato stampa.

Come si legge nel documento, l’USL di Bologna ha deciso di consultare la famiglia per ricostruire quanto avvenuto all’ex concorrente di Amici. Si è deciso quindi di aprire un’indagine per accertare quanto successo dal 2 giugno, quando Michele fece il suo primo accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vergato, che si trova proprio vicino Bologna.

Maria De Filippi: dedica struggente a Michele Merlo

Maria De Filippi e tutta la redazione di Amici sono rimassi molto scossi dalla morte improvvisa del giovane talento. La conduttrice del talent show ha voluto pubblicare una lettera pubblica, dove si è voluto sottolineare la contraddizione di Mike Bird: uno sguardo profondo e malinconico, ma un sorriso solare e contagioso.

Nella toccante lettera di Maria si legge: “Baudelaire diceva che ‘La sensibilità di ognuno è il suo genio’, la tua era tanta, Mike. Ed è quella sensibilità, quella profondità d’animo e di pensiero, quella capacità di scavare negli abissi dell’animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Fa’ buon viaggio“.

Ecco il messaggio completo pubblicato da Maria De Filippi e la redazione di Amici: