Nuovo botta e risposta su Instagram tra i Maneskin e la popstar Miley Cyrus. La notizia fa sognare tutti, band compresa!

I Maneskin non smettono di sognare. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e quella dell’Eurovision Song Contest 2021, raggiungono un altro traguardo. Il gruppo ha più volte manifestato la volontà di voler duettare con la cantautrice statunitense Miley Cyrus.

Nel corso di una diretta Instagram realizzata dai Maneskin per aggiornare i fans sul lavoro che stanno portando avanti, il gruppo rock ha raccontato di essere entrato in contatto con la Cyrus. Questa ultima ha iniziato a seguire il gruppo su Instagram, un atto che ha dato loro lo sprone a contattarla.

Da qui c’è stato un botta e risposta tra l’artista statunitense e i Maneskin. Addirittura, Thomas e Damiano David hanno caricato una Insta Stories in cui cantavano ‘Midnight Sky’ della Cyrus e questa ultima l’ha ricondivisa sul suo account personale. L’ex moglie dell’attore australiano Liam Hemsworth ha scritto: “I miei migliori amici”.

Nuova collaborazione in vista tra i Maneskin e Miley Cyrus? Intanto la band ottiene altri successi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)

Il botta e risposta avvenuto su Instagram tra la cantautrice statunitense Miley Cyrus e i Maneskin lascerebbe pensare ad una prossima collaborazione. Un successo per il gruppo rock che andrebbe ad aggiungersi al primo posto sul podio ottenuto al Festival di Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest 2021.

Intanto il gruppo ha raggiunto un altro risultato importante con un nuovo brano in inglese, “I wanna be your slave”, che ha conquistato un posto nella classifica musicale Uk.